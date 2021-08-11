Польская авиакомпания LOT будет летать в районе Крыма под ответственностью Украины – “Украерорух”

“С начала этой недели транзитных полетов в воздушном пространстве Украины стало еще больше! После длительных переговоров возобновила полеты в Симферопольском районе полетной информации польская авиакомпания LOT Polish Airlines”, – написал он.

Также это воздушное пространство, по его словам, стали активнее использовать грузовые авиакомпании, в частности Cargolux.

https://www.facebook.com/Andrii.Yarmak/posts/4472460109471474

В конце июля Ярмак сообщал, что полеты в Симферопольском районе над Черным морем под ответственностью Украины начала выполнять авиакомпания Wizz Air Hungary, вслед за своей дочерней компанией Wizz Air Abu Dhabi.

На опубликованных им картах маршрутов видно, что речь идет о полетах над Черным морем рядом с Крымом, не над самим оккупированным полуостровом.

https://www.facebook.com/Andrii.Yarmak/posts/4433632160020936

Глава “Украероруху” подчеркнул, что среди преимуществ использования воздушного пространства под ответственностью Украины – безопасность полетов и качественные аэронавигационные услуги, которые подтверждены европейским и американским регуляторами по безопасности авиации, а также кратчайшие маршруты и экономия времени и горючего.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

С марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным полуостровом в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов.

В ноябре 2015 года Кабмин запретил транзитные полеты всех без исключения российских авиакомпаний в украинском авиапространстве.

В 2020 году прокуратура АРК направила в украинские суды 27 производств по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена), а также установила около 500 самолетов и 600 судов, которые нарушали порядок въезда на Крымский полуостров и выезда с него.

В октябре 2020 года “Крым.Реалии” выяснило, какие авиакомпании отправляли свои самолеты в Крым. Их оказалось как минимум 37, в том числе АО “Авиакомпания “Россия”, ООО “Глобус”, ОАО “Авиакомпания “Уральские авиалинии”, ПАО “Аэрофлот – российские авиалинии”, АО “Ред Вингс”, АО “Авиакомпания “Руслайн”, ООО “Джет Экспресс”, ООО “Северный ветер”, АО “Авиакомпания “Якутия” и ООО “Газпром авиа”.

В 2021 году прокуратура сообщила о заочном аресте 12 самолетов российской авиакомпании за полеты в оккупированный Крым.

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