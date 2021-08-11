 

BFM TV – «предъявите пропуск» — французская полиция начала следить за выполнением новых правил

11.08.2021, 15:36, Новости дня
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Во Франции вступили в силу расширенные антиковидные правила, а полицейских обязали следить за обязательным наличием санитарных пропусков у посетителей ресторанов и других общественных мест. Первую неделю стражи правопорядка будут только приучать население к новым требованиям, а потом начнут выписывать штрафы и даже задерживать в случае повторного нарушения, пишет BFM TV.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Господа, дамы, добрый день! Полицейский контроль. Предъявите, пожалуйста, ваши санитарные пропуска.

Во время обеда в этот ресторан заглянула полиция. Всего спустя несколько часов после введения санитарных пропусков стражи правопорядка одного за другим проверяют посетителей за столиками.

БЛЭЗ ЛЁШЁВАЛЬЕ, глава полицейского участка в Центральном Париже: Я использую приложение TousAntiCovid Vérification, которое нам позволяет отсканировать QR-код посетителя и узнать, соответствует он правилам или нет.

Полицейские также проверяют удостоверение личности.

БЛЭЗ ЛЁШЁВАЛЬЕ: ОК, всё хорошо, благодарю вас, мадам!

До сих пор не возникло никаких проблем: посетители соблюдают правила игры.

ФРАНЦУЖЕНКА: Меня это совершенно не стесняет. Мы же получаем визу, когда нужно поехать за границу. Почему бы не ввести санитарные пропуска, если это единственный способ справиться (с пандемией. — ИноТВ)?

ФРАНЦУЗ: Это меня не напрягает, потому что он (санитарный пропуск. — ИноТВ) на телефоне, в приложении, так что… Мне всё подходит.

Управляющий за стойкой успокаивается: всё соответствует правилам.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Мы видели, что вы проводите контроль санитарных пропусков на входе?

УПРАВЛЯЮЩИЙ: Да, я поставил сотрудника, да.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Совершенно верно. Это хорошо.

Полицейские заверяют, что на этой неделе их цель — прежде всего, ознакомить людей с правилами. А вот со следующего понедельника контроль может сопровождаться наказанием.

БЛЭЗ ЛЁШЁВАЛЬЕ, глава полицейского участка в Центральном Париже: Для посетителей и персонала заведения это 35 евро штрафа за первый раз, когда их поймают, а в случае повторного нарушения управляющим грозит закрытие их заведений. Это становится правонарушением, которое наказывается лишением свободы, и, скорее всего, его заберут в полицейский участок для задержания.

Некоторым стражам правопорядка поручили совершать обход в гражданском, чтобы выявить возможные нарушения в заведениях.

Дата выхода в эфир 09 августа 2021 года.



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