Кабмин Украины отказался от вывоза в Россию ядерного топлива. Это сэкономит до $200 млн в год

“Программа разработана на основе профильной директивы Европейского союза, ее основная цель – безопасность в сфере атомной энергетики, а также энергонезависимость Украины. Ключевым пунктом программы является строительство и эксплуатация в зоне отчуждения централизованного хранилища отработанного ядерного топлива из Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС”, – сообщил премьер.

Шмыгаль отметил, что ранее Украина вывозила отработанное ядерное топливо в Россию. Это стоило “Энергоатому” около $200 млн каждый год.

“Теперь эти средства можно будет направлять на технологическое развитие наших атомных станций, а главное, что Украина больше не будет зависеть от страны-агрессора в вопросах атомной безопасности. Это важный шаг к 30-й годовщине нашей независимости”, – резюмировал глава правительства.

В пояснительной записке к проекту соответствующего постановления говорится, что с 2001 года отработанное ядерное топливо реакторов типа ВВЭР-1000 Запорожской атомной электростанции хранится в пристанционном хранилище “сухого” типа, написало “РБК-Украина”.

По расчетным данным “Энергоатома”, эксплуатация хранилища отработанного ядерного топлива “сухого” типа Запорожской ФЭС позволяет экономить около $100 млн ежегодно за счет исключения расходов за услуги российских предприятий по хранению и переработке отработанного ядерного топлива шести энергоблоков указанной станции.

Ориентировочный объем финансирования программы составит 8,9 млрд гривен, сказано в документе.

Контекст:

Правительство Украины 7 июня 2017 года утвердило проект строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

В апреле 2017 года тогдашний министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак сообщал, что хранилище будет сооружено в Чернобыльской зоне. В ноябре 2017 года стартовало строительство хранилища.

Госпредприятие “Чернобыльская АЭС” 7 сентября 2020 года получило разрешение на введение в эксплуатацию нового хранилища отработанного ядерного топлива.

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