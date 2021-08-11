Финансировались провокации ко Дню Независимости. В Киеве СБУ заблокировала сеть криптообменников

По версии следствия, подпольные обменники пользовались спросом, поскольку позволяли проводить анонимные платежи и системно выводить теневые деньги и обналичивать.

“Услугами онлайн-обменников в основном пользовались физические лица. В частности люди, которые получали средства из запрещенных в Украине электронных кошельков страны-агрессора, например, “Яндекс.Деньги”, Qiwi, Webmoney и другие”, – сообщили в СБУ.

Речь идет и об организаторах массовых акций протеста накануне Дня Независимости Украины. Через эту сеть они получали финансирование для оплаты услуг провокаторов.

“Сеть функционирует с начала 2021 года. Обслужили за это время более 1000 клиентов. Злоумышленники пропускали через нее почти 30 млн гривен ежемесячно. За услуги получали 5-10% от суммы перевода”, – сообщили в СБУ.

В офисах сети в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах Киева сотрудники СБУ провели обыски, где нашли доказательства противоправной деятельности.

Правоохранители начали уголовное производство по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Контекст:

Украина будет отмечать 30-ю годовщину независимости 24 августа этого года.

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