 

YouTube заблокировал сенатора США. В своем видео он говорил о неэффективности масок против COVID-19

11.08.2021, 14:48, Новости дня
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Представитель YouTube заявил, что аккаунт сенатора заморозили за следующие фразы: “Большинство масок, которые продаются без рецепта, не работают. Они не предотвращают заражение” и “Попытка сформировать человеческое поведение – это не то же самое, что следовать фактической науке, которая говорит нам, что тканевые маски не работают”.

В своем Twitter Пол раскритиковал решение видеохостинга.

“Левые кретины на Youtube банят меня на семь дней за видео, в котором цитируются две статьи, в которых говорится, что тканевые маски не работают”, – написал он.

A badge of honor . . . leftwing cretins at Youtube banning me for 7 days for a video that quotes 2 peer reviewed articles saying cloth masks don’t work.

If you want to see the banned video go to Liberty Tree https://t.co/gsTUwuLZGL

— Senator Rand Paul (@RandPaul) August 10, 2021

Контекст:

Всемирная организация здравоохранения указывает, что ношение масок является основной мерой для борьбы с передачей инфекции. В зависимости от типа они могут применяться для защиты здоровых людей либо в качестве средства профилактики дальнейшей передачи инфекции.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтвердили 204,2 млн случая COVID-19, 4,3 млн человек умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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