 

Google позволит подросткам удалять свои фотографии из поиска

11.08.2021, 14:48, Новости дня
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“Наша цель – обеспечить дополнительную защиту и адаптацию к рекламе в Google в соответствии с возрастом”, – отметили в сообщении.

Компания внесет ряд изменений в учетные записи Google для людей младше 18 лет. В YouTube  будут изменены настройки загрузки по умолчанию на наиболее конфиденциальную, доступную для подростков 13-17 лет.

“В ближайшие недели мы представим новую политику, которая позволяет любому лицу младше 18 лет, а также его родителям или опекунам запрашивать удаление своих изображений из результатов поиска изображений Google. Удаление изображения из поиска не приводит к его удалению из интернета, но мы считаем, что это изменение поможет молодым людям лучше контролировать свои изображения в сети”, – отметили в сообщении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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