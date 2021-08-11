 

Российские специалисты предложили новый агрегат для переработки опилок

11.08.2021, 14:46, Новости дня
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Новую дробилку для опилок разработали в Вятском госуниверситете. Агрегат отличается хорошей производительностью и не требует больших энергозатрат, отмечают разработчики.

Сырьем для него станут отходы, в большом количестве образующиеся в местах лесозаготовок и на деревообрабатывающих предприятиях, уточняют авторы изобретения. А на выходе мы получаем хорошо измельченные опилки, из которых можно производить древесные гранулы для отопления и прочих потребностей.

По данным исследователей, в РФ ежегодно образуется около 1,5 млн тонн опилок. Большая часть их никак не используется, а просто выбрасывается на свалки или остается в местах лесоразработок. Кроме того, существует проблема с переработкой тонких веток.



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