Российские специалисты предложили новый агрегат для переработки опилок

Новую дробилку для опилок разработали в Вятском госуниверситете. Агрегат отличается хорошей производительностью и не требует больших энергозатрат, отмечают разработчики.

Сырьем для него станут отходы, в большом количестве образующиеся в местах лесозаготовок и на деревообрабатывающих предприятиях, уточняют авторы изобретения. А на выходе мы получаем хорошо измельченные опилки, из которых можно производить древесные гранулы для отопления и прочих потребностей.

По данным исследователей, в РФ ежегодно образуется около 1,5 млн тонн опилок. Большая часть их никак не используется, а просто выбрасывается на свалки или остается в местах лесоразработок. Кроме того, существует проблема с переработкой тонких веток.