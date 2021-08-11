Ученые доказали, что люди с хорошим достатком живут дольше

В результате исследований, проведенных учеными из Северо-Западного университета, удалось доказать, что материальное благосостояние влияет на продолжительность жизни людей.

Исследователи уточняют, что достаток особенно важен для человека в среднем возрасте. Как правило, те, кто до этого времени сумел нажить капитал, доживают до глубокой старости.

Дело не столько в количестве денег, сколько в возможности хорошо отдыхать, заниматься спортом и заботиться о своем здоровье. Немаловажную роль играет и психологическое состояние человека. Живя в бедности, он постоянно волнуется о своем завтрашнем дне. Как минимум, у людей, которые живут в достатке, реже наблюдается развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Также они менее склонны к вредным привычкам.