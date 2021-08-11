 

Ученые доказали, что люди с хорошим достатком живут дольше

11.08.2021, 14:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В результате исследований, проведенных учеными из Северо-Западного университета, удалось доказать, что материальное благосостояние влияет на продолжительность жизни людей.

Исследователи уточняют, что достаток особенно важен для человека в среднем возрасте. Как правило, те, кто до этого времени сумел нажить капитал, доживают до глубокой старости.

Дело не столько в количестве денег, сколько в возможности хорошо отдыхать, заниматься спортом и заботиться о своем здоровье. Немаловажную роль играет и психологическое состояние человека. Живя в бедности, он постоянно волнуется о своем завтрашнем дне. Как минимум, у людей, которые живут в достатке, реже наблюдается развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Также они менее склонны к вредным привычкам.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.01 / Ученые наблюдают за тем, как черная дыра «пожирает» звезду

30.01 / Генпрокурор Техаса начал проверку онлайн-бирж на фоне ситуации с Reddit

11.08 / 75% украинцев не согласны с заявлением Путина, что современная Украина в значительной мере состоит из исторических территорий России – опрос

30.07 / Ахеджакова объяснила скандал вокруг спектакля театра «Современник»

21.03 / Боевики на Донбассе 20 марта девять раз нарушали режим тишины – штаб ООС

13.07 / Увольнение Авакова было общим решением министра и президента – СМИ

18.07 / На трассе в Одесской области произошло второе за день смертельное ДТП, погибли два человека

10.05 / Посольство Армении в РФ предупредило о мошенничестве с консульскими услугами

10.01 / Разработчик исправил очередной сбой в ОС Windows 10

26.09 / История президентских дебатов в США: самые памятные моменты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика