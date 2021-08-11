Das Erste – правительство ФРГ выделит €30 млрд на восстановление пострадавших от паводка районов

Пострадавшие от наводнений районы Германии получат $30 миллиардов на восстановление, пишет Das Erste. Часть этой суммы будет выделена из бюджета федерального правительства, а часть из бюджета регионов. Кроме того, чтобы избежать волны банкротств, бундестаг планирует отменить процедуру банкротства для пострадавших от стихии предприятий.



Reuters

Федеральные и региональные власти ФРГ согласовали фонд помощи для восстановления пострадавших от паводка районов Германии, пишет Das Erste. Объём фонда составит €30 млрд. Из них €16 миллиардов предоставит федеральное правительство, а остальную сумму — регионы.

Для утверждения фонда планируется составить отдельный закон, пишет издание. Бундестаг рассмотрит его на внеочередном заседании 25 августа: создание фонда должен также будет одобрить и бундесрат. Кроме того, на внеочередном заседании должны будут обсудить запланированную отмену обязательной процедуры банкротства для фирм, пострадавших от наводнений. Таким образом планируется избежать волны банкротств.

Отмечается, что помощь будет направлена частным домохозяйствам, а также пострадавшим предприятиям, в случае если ущерб не может быть покрыт их страховкой, пишет Das Erste. По принципу своей работы фонд помощи будет напоминать фонд, созданный во время наводнений 2013 года. Основная разница заключается в объёмах: фонд 2013 года был куда меньше и составлял около €6 млрд. Между тем сейчас одному лишь Северному Рейну — Вестфалии требуется на восстановление €13 млрд.