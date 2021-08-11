У артиста ансамбля Бабкиной не нашли оружия

У члена балета «Живая планета» театра «Русская песня» Дмитрия Шакина не смогли найти оружие, сообщил пресс-атташе народной артистки РФ Надежды Бабкиной Сергей Рябов.

«Был задержан. Продержали его сутки, ночь. На следующий день отпустили по причине того, что оружие у него найдено не было. Дома тоже провели обыск, никакого оружия не нашли», – отметил Рябов РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщали, что артиста ансамбля Бабкиной якобы задержали за оборот оружия. В лесу был найден пистолет, в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители вышли на Шакина.