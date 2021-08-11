Эксперт: Если выборы содержат интригу, то они конкурентные

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11.08.2021, 13:16, Новости дня
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«Конкурентность на выборах обеспечивается равными возможностями кандидатов по агитации, по привлечению внимания избирателей», – сообщил газете ВЗГЛЯД директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, комментируя доклад политолога Александра Кынева с прогнозом итогов предстоящих выборов в Госдуму.

«Доклад Кынева при всей его оппозиционности подтверждает, что выборы как раз конкурентные – они содержат интригу», – отметил Солонников.

«Есть ограничения по избирательным фондам, чтобы нельзя было передавить конкурентов исключительно финансами, есть обязательное бесплатное информирование через СМИ и здесь партиям предоставляется равное количество площадей и эфирного времени. Нарекания относительно использования административного давления периодически возникают, но сейчас – это единичные случаи, по сравнению с тем, что было в 1990-х», – отметил эксперт.

В свою очередь доктор политических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Манойло пояснил, что «представители оппозиции пытаются убедить всех, в первую очередь западную общественность, что настоящей конкуренции на выборах у нас нет».

«Однако цифры и факты вещь упрямая. В начале августа ЦИК РФ озвучил следующую статистику: 15 партий претендуют на участие в выборах в Государственную думу (это при том, что в выборах всех уровней участвуют 26), зарегистрированы более 3 тыс. кандидатов по спискам, более 1,5 тыс. – по одномандатным округам. В среднем на одно кресло на Охотном ряду претендуют 10 человек», – сказал он.

По его словам, кандидатам приходится прикладывать колоссальные усилия, чтобы доказать избирателю: лучшие – именно они. И любое отклонение от честной борьбы чревато большими рисками того, что это вскроется, считает эксперт.



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