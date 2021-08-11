На первую «прямую линию» с врио главы Ульяновской области поступило больше 5 тыс. обращений

На первую «прямую линию» с врио губернатора Ульяновской области Алексеем Русских поступило больше 5 тыс. обращений, трансляция проходила в режиме реального времени.

Эфир транслировали в паблике «Ульяновская область» в соцсети «ВКонтакте», в официальном аккаунте Русских в Instagram, на сайте портала «УлправдаТВ», а также на официальных страницах Центра управления регионом, говорится в сообщении на сайте губернатора и правительства области.

В ходе «прямой линии» глава региона ответил на вопросы жителей Ульяновска, Димитровграда и большинства муниципальных образований области. В числе ключевых тем – здравоохранение, в том числе, ход вакцинации от коронавируса, дороги и общественный транспорт, газификация, водоснабжение, услуги и тарифы ЖКХ, вопросы экологии и благоустройства, сбор и утилизация ТКО, социальная защита.

Обращения жителей поступали по нескольким каналам связи – в аккаунты главы региона, на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», по телефону «горячей линии» 122.

Так, например, посредством видеосвязи свои жалобы Алексею Русских озвучили жители Димитровграда, сел Славкино Николаевского района, Шиловка Сенгилеевского района, микрорайона Новый город: они рассказали главе региона о некачественном ремонте дорог, несвоевременном сборе и утилизации ТКО, отсутствии водоснабжения, загрязненном воздухе.

Также Русских ответил на ряд частных обращений, касающихся обеспечения техническими средствами реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, организации безбарьерной среды, установки детских и спортивных площадок. На все поступившие в ходе «Прямой линии» обращения глава региона дал соответствующие поручения руководителям профильных ведомств с жесткими сроками исполнения.

За время проведения «прямой линии» поступило порядка 2,5 тыс. вопросов. По телефону «горячей линии» 122 зафиксировано более 1,5 тыс. звонков. Всего при подготовке и проведении «Прямой линии» специалисты ЦУР обработали свыше пяти тысяч обращений ульяновцев.

Алексей Русских подчеркнул, что ни одно обращение не останется без оперативного и качественного ответа.

Напомним, экс-губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в апреле объявил о решении покинуть пост по собственному желанию и баллотироваться в Государственную думу.

Русских был членом Совета Федерации, он входит в Центральный комитет КПРФ. Политолог Марат Баширов в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснял назначение коммуниста на пост врио главы Ульяновской области.