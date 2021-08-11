 

Британец задержан в ФРГ по подозрению в шпионаже в пользу России

11.08.2021, 11:28, Новости дня
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Гражданин Великобритании задержан в Германии по подозрению в работе на российские спецслужбы, сообщила пресс-служба генпрокуратуры ФРГ.

Уточняется, что до задержания британец работал в посольстве Великобритании в Берлине. В частности, Дэвида С. подозревают в том, что «самое позднее с ноября 2020 года» он сотрудничал с иностранной спецслужбой. Дома и на рабочем месте у него провели обыски, передает РИА «Новости». 

«Он передал по крайней мере один раз документы, полученные им в ходе профессиональной деятельности, представителю российской спецслужбы. Подозреваемый получил вознаграждение за передачу информации наличными, сумма пока неизвестна», – отмечается в сообщении ведомства.

В генпрокуратуре ФРГ отметили, что операция по задержанию является результатом совместных действий Германии и Великобритании.

Ранее Шяуляйский окружной суд осудил на шесть лет бывшего литовского политика Альгирдаса Палецкиса, он обвинен в шпионаже в пользу России. 



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