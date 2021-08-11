Названо место проведения матча РФ – Мальта в отборе на ЧМ

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11.08.2021, 10:34, Новости дня
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Сборная РФ по футболу проведет домашний матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Мальты на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, информирует пресс-служба российской национальной команды.

Встреча пройдет 7 сентября. 31 июля Российский футбольный союз из-за эпидемиологической ситуации принял решение перенести домашние матчи национальной и молодежной сборных РФ против команд Мальты из Волгограда и Саранска в Москву.

«Отборочный матч ЧМ-2022 против [сборной] Мальты примет «Открытие Банк Арена». Наши парни сыграют на стадионе «Спартака» впервые за четыре года», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее новый главный тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин заявил, что надеется справиться с задачей по выходу на чемпионат мира 2022 года в Катаре.



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