Командующий ВВС анонсировал учения с участием 450 самолетов и вертолетов
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Военно-воздушные силы РФ в конце августа проведут в Западном военном округе масштабное учения с привлечением более 450 самолетов и вертолетов, сообщил командующий ВВС – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Сергей Дронов.
ВВС РФ 12 августа 2021 года отмечают 109-летие.
«В конце августа на аэродромах Западного военного округа спланировано учение по специальным видам обеспечения ВКС, в ходе которого будут отработаны вопросы подготовки к выполнению задач по предназначению авиационных частей всех родов авиации, в том числе впервые дальней и беспилотной авиации. Всего на учение будет привлечено более 450 летательных аппаратов», – цитирует РИА «Новости» Дронова.
По его словам, в ходе учения впервые будет проводиться войсковой ремонт авиационной техники средствами мобильных технико-эксплуатационных частей с привлечением ремонтных бригад предприятий промышленности, в том числе на аэродромном участке дороги.
Дронов рассказал, что в 2021 году ВВС получат более 60 единиц новой авиационной техники, в том числе современные многоцелевые самолеты Су-30СМ, Су-35С, Су-57 и фронтовые бомбардировщики Су-34, а также тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А, боевые вертолеты Ми-28НМ, Ка-52 и десантно-транспортные Ми-8АМТШ-ВН. Кроме того, в войска поступят более 200 модернизированных воздушных судов.
Смотреть комментарии → Комментариев нет