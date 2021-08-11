Командующий ВВС анонсировал учения с участием 450 самолетов и вертолетов

Военно-воздушные силы РФ в конце августа проведут в Западном военном округе масштабное учения с привлечением более 450 самолетов и вертолетов, сообщил командующий ВВС – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Сергей Дронов.

ВВС РФ 12 августа 2021 года отмечают 109-летие.

«В конце августа на аэродромах Западного военного округа спланировано учение по специальным видам обеспечения ВКС, в ходе которого будут отработаны вопросы подготовки к выполнению задач по предназначению авиационных частей всех родов авиации, в том числе впервые дальней и беспилотной авиации. Всего на учение будет привлечено более 450 летательных аппаратов», – цитирует РИА «Новости» Дронова.

По его словам, в ходе учения впервые будет проводиться войсковой ремонт авиационной техники средствами мобильных технико­-эксплуатационных частей с привлечением ремонтных бригад предприятий промышленности, в том числе на аэродромном участке дороги.

Дронов рассказал, что в 2021 году ВВС получат более 60 единиц новой авиационной техники, в том числе современные многоцелевые самолеты Су­-30СМ, Су­-35С, Су-­57 и фронтовые бомбардировщики Су-34, а также тяжелые военно­-транспортные самолеты Ил­-76МД-90А, боевые вертолеты Ми­-28НМ, Ка­-52 и десантно-транспортные Ми­-8АМТШ-ВН. Кроме того, в войска поступят более 200 модернизированных воздушных судов.