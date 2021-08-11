Росприроднадзор заявил об угрозе утраты минеральных источников на Кавказе

Добыча минеральной воды на Кавказе ведется без комплексного плана с многочисленными нарушениями, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Если в советские годы это была комплексная разработка месторождения, то сейчас это нарезанные кусочки, что не позволяет качественно добывать эту воду, приводит к многочисленным жалобам граждан. Фактически мы теряем источники уникальной, минеральной воды. Наш уникальный курорт, нам кажется, нуждается в большей охране», – цитирует РИА «Новости» Радионова.

По ее словам, небольшие лицензионные участки провоцируют рост антропогенной нагрузки на грунт, из-за чего происходит миграция воды в другие горизонты. «Она загрязняется другими веществами. У нас первый горизонт минеральной воды уже не пригоден для питья. Он пригоден только для купания и для каких-то ванн», – отметила она.

Радионова отметила, что ведомство готовит сводный доклад по городам региона – Ессентукам, Пятигорску, Кисловодску, Минеральным Водам. По ее словам, специалисты ведомства обследовали все 225 скважин региона и нашли 699 нарушений в их эксплуатации. Многие скважины нуждаются в модернизации.