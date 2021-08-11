 

В Украине за сутки COVID-19 заболели более тысячи человек

11.08.2021, 8:34, Новости дня
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Среди заболевших – 54 ребенка и 31 медик.

Умерло за сутки 25 человек, выздоровело 1160 пациентов, госпитализировано 648 заболевших.

10 августа в стране провели 53 200 тестирований на коронавирус, из которых 23 633  – методом ПЦР, 8963 – методом ИФА, а также  20 604 экспресс-тестов на антиген.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 261 354 случая коронавируса, умерло 53 149 человека, выздоровело 2 193 752 пациента.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1919219348241161

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным, подтвердили 147 случаев штамма коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”. 

Вспышка заболеваемости, спровоцированная этим штаммом, может произойти в любой момент, подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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