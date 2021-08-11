 

США призвали Китай к диалогу по контролю над ядерным оружием

11.08.2021, 7:04, Новости дня
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Соединенные Штаты считают важным, чтобы все ядерные державы, включая Китай, участвовали напрямую в диалоге по контролю над ядерными вооружениями, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Я не буду высказывать свое мнение относительно ядерной доктрины КНР, я оставлю это им (властям КНР). То, что мы говорили, и, как мне кажется, то, что становится все более очевидным, так это то, что КНР создает более крупный и разнообразный ядерный арсенал», – приводит ТАСС слова главы пресс-службы Госдепартамента США.

«Мы считаем важным, <…> чтобы ядерные державы говорили друг с другом, чтобы мы напрямую участвовали в диалоге по нераспространению, чтобы обсуждать снижение [связанной с] ядерным [оружием] опасности и предотвращение просчетов. Мы призываем Пекин взаимодействовать с нами по практическим мерам по сокращению угрозы дестабилизирующей гонки вооружений и конфликта», – продолжил Прайс.

Он напомнил, что в конце июля в Женеве состоялся первый в 2021 году раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности. «Важно, чтобы ядерные державы – Китай, разумеется, в их числе – были открыты к профессиональному диалогу и обсуждению именно для того, чтобы снизить риски, связанные с этими вооружениями», – подытожил Прайс.

Напомним, в июне США обвинили Китай в пересмотре ядерной доктрины.



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