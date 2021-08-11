Сапега допустила причастность окружения Протасевича к посадке Ryanair

Россиянка Софья Сапега заявила, что в инциденте с посадкой самолета Ryanair в Минске по пути из Афин в Вильнюс могло быть замешано окружение основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Романа Протасевича.

«На самом деле я не силюсь делать какие-либо предположения относительно того, кто действительно мог это сделать, поскольку я всегда была далека от каких-либо политических разборок. Но да, из разговоров с Романом был сделан вывод, что в этом замешан именно рабочий коллектив Романа, кто-то из его рабочего окружения», – приводит слова россиянки РИА «Новости».

Как считает Сапега, такой вариант не стоит исключать. Россиянка также опровергла версию о том, что сотрудники КГБ Белоруссии были на борту самолета и задержали Протасевича еще там, до посадки в Минске, а также версию о том, что якобы для посадки самолета в Минске была спровоцирована драка с бортпроводниками. «Нет, ничего подобного не происходило… Никакие сотрудники КГБ в самолете ничего с нами не делали, их не было. Также не было никакой драки», – сказала Сапега в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Отвечая на вопрос, сохранилась ли у нее уверенность в том, что в ситуации с посадкой самолета в Минске в том числе могли быть задействованы спецслужбы Белоруссии, Сапега ответила отрицательно. «Нет, поскольку я старалась никогда не углубляться в эту ситуацию. Я до сих пор нахожусь в этой ситуации. Наверное, после того, как история со мной закончится, мне понадобится еще какое-то время, чтобы осознать и сделать здравое и трезвое заключение, дать оценку. Сейчас я не делаю никаких оценок», – сказал она.

В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша и Литва якобы «заказали» Протасевича и теперь власти республики вынуждены его защищать.

Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, гражданка России София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Позже Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.