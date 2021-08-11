 

Удар Яремчука привел к автоголу московского “Спартака” в Лиге чемпионов. Украинец дебютировал в “Бенфике”

11.08.2021, 2:20, Новости дня
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Украинец вышел на поле на 64 минуте матча вместо Гонсало Рамоса при счете 1:0 в пользу португальского клуба (на 58 минуте отличился Жоао Мариу). Это был дебют Яремчука в составе “Бенфики” после прихода в команду.

В концовке поединка украинец поучаствовал во втором голе “Бенфики”. После удара Яремчука мяч рикошетом от защитника “Спартака” влетел у ворота российского клуба. В протоколе УЕФА забитый мяч засчитали как автогол Самюэля Жиго.

Видеообзор поединка “Бенфика” – “Спартак” опубликован на YouTube-канале португальского клуба.  

ВИДЕОВидео: Sport Lisboa e Benfica / YouTube

После матча Яремчук в комментарии клубному телеканалу поблагодарил за поддержку тренеру и фанатам, пишет A Bola.

По словам украинца, сыграть за “Бенфику” “было невероятно”. Яремчук отметил, что “каждый день хочет тренироваться все больше, чтобы забить много голов”.

Контекст:

“Бенфика” вышла в раунд плей-офф Лиги чемпионов, дважды обыграв “Спартак” с одинаковым счетом 2:0, отмечается на сайте УЕФА.

В четвертом раунде квалификации турнира “Бенфика” сыграет против ПСВ из Нидерландов.  

Яремчук перешел в “Бенфику” из бельгийского “Гента”. По информации A Bola, “Бенфика” заплатила “Генту” €17 млн за 75% экономических прав на 25-летнего украинца. В контракте Яремчука также прописана клаусула в размере €100 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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