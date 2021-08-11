Рогозин обратился к водителям

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин обратился к автолюбителям от имени сообщества мотоциклистов с призывом выключать на время поездки мобильный телефон.

«От имени многих моих друзей и товарищей из сообщества мотоциклистов обращаюсь к автолюбителям: садясь за руль, выключайте на время поездки свой мобильный! Хватит эквилибристики, когда, управляя своим транспортным средством, вы болтаете по телефону, а в худшем случае – набираете смски, полностью теряя контроль за движением собственного автомобиля. Скольких вы уже так убили: пешеходов с детьми, мотоциклистов? Сколько из вас поломало жизнь другим и себе, отправившись за решетку за «непреднамеренное убийство»?» – написал Рогозин в своем Twitter.

«Но разве это убийство невинных людей «непреднамеренное», если вы совершили его с телефоном руках, нарушив все писанные и неписанные правила и собственный здравый смысл? Часто езжу на работу из города и обратно на мотоцикле и давно уже обратил внимание на то, в последнее время водители на дорогах стали агрессивнее и все чаще совершают опасные и непредсказуемые маневры с телефоном в руках. Пожалуйста, не делайте этого! Пожалейте других и себя! Ваша болтовня по мобиле во время управления автотранспортным средством – преступление!» – добавил глава Роскосмоса.

Ранее в МВД высказались об увеличении штрафа за пользование телефоном за рулем. Отметим, только за полгода в Москве оштрафовали несколько тысяч говорящих по телефону водителей.