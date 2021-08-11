Меркель назвала условие для нового локдауна в Германии

В Германии потребуется вводить очередной жесткий локдаун, если в стране появится мутация вируса, способная разрушить уже наработанный эффект массовой вакцинации, сообщила канцлер Ангела Меркель.

«Если в группе старше 60 лет 80% получили полную вакцинацию (от коронавируса), то до тех пор, пока у нас не появилась мутация, которая полностью разрушит эффект вакцинации… мы не можем просто сказать, что привитой человек не может реализовать какие-то свои гражданские права. Таким образом, любая ограничительная мера будет структурно отличаться от тех мер, которые были приняты до сих пор», – передает ее слова РИА «Новости».

По словам Меркель, власти ФРГ не допустят перегрузку системы здравоохранения. «Это было бы безответственно», – сказала она.

Ранее Меркель заявила, что в стране могут ужесточить антиковидные меры. Канцлер подчеркнула, что ситуация требует дальнейшего соблюдения мер безопасности (ношения масок, соблюдения дистанции, регулирование тестирование). Она призвала граждан активнее вакцинироваться от COVID-19, отметив, что чем больше будет привито граждан, тем больше свобод будет у всех жителей страны, имея в виду отсутствие дополнительных ограничительных мер.