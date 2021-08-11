 

Олимпиада 2020. Украинские спортсмены получат $1,84 млн призовых

11.08.2021, 0:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Единственным олимпийским чемпионом в Токио в составе сборной Украины стал Жан Беленюк (в греко-римской борьбе), ему предусмотрена выплата в размере $125 тыс.

В то же время двум спортсменам удалось опередить Беленюка по призовым – Михаил Романчук (плавание) и Людмила Лузан (гребля на каноэ) завоевали на Играх в Токио по две медали – серебро и бронзу.

Соответственно, они должны получить по $135 тыс. (3,61 млн грн).

Еще две спортсменки – Анастасия Савчук и Марта Федина – завоевали по две бронзовые награды – в дуэте и в командных соревнованиях по артистическому плаванию, они должны получить по $110 тыс. (2,94 млн грн).

Как отмечает Общественное, спортсмены, которые завоевали награды в командных дисциплинах, получат полную сумму призовых за выигранную медаль.

Всего украинским спортсменам будет выплачено $1,84 млн (49,23 млн грн).

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходили с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде принимали участие около 11 тыс. спортсменов из более 200 стран.

Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпиады 2020, самое низкое в истории. В то же время Украина вошла в топ-20 по общему количеству наград Олимпиады 2020 – страна на 16-й строчке рейтинга.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.08 / В правительстве заявили, что украинцы смогут влиять на качество услуг, предоставляемых центрами админуслуг

18.03 / Ситуация с COVID-19 в Украине намного хуже, чем осенью – волонтер

17.01 / CNN – «пугающие цифры» — в США прогнозируют более 90 тысяч смертей от COVID-19 в ближайшие три недели

11.11 / Турция заинтересовалась производством вакцины от COVID-19 «Спутник V»

13.12 / Коронавирус снизил ожидаемую продолжительность жизни в Великобритании почти на год

31.08 / Избирком Черногории огласил предварительные итоги парламентских выборов

25.06 / В Совфеде отреагировали на ноту протеста Украины из-за парада в Крыму

18.09 / Сенатор Дик Дурбин: мы должны оказать давление на Путина 

21.07 / Пентагон опроверг статьи о выплатах Россией «вознаграждений» талибам

21.03 / Российский рынок люксовых автомобилей упал на 61% в феврале

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика