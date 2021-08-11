Олимпиада 2020. Украинские спортсмены получат $1,84 млн призовых

Единственным олимпийским чемпионом в Токио в составе сборной Украины стал Жан Беленюк (в греко-римской борьбе), ему предусмотрена выплата в размере $125 тыс.

В то же время двум спортсменам удалось опередить Беленюка по призовым – Михаил Романчук (плавание) и Людмила Лузан (гребля на каноэ) завоевали на Играх в Токио по две медали – серебро и бронзу.

Соответственно, они должны получить по $135 тыс. (3,61 млн грн).

Еще две спортсменки – Анастасия Савчук и Марта Федина – завоевали по две бронзовые награды – в дуэте и в командных соревнованиях по артистическому плаванию, они должны получить по $110 тыс. (2,94 млн грн).

Как отмечает Общественное, спортсмены, которые завоевали награды в командных дисциплинах, получат полную сумму призовых за выигранную медаль.

Всего украинским спортсменам будет выплачено $1,84 млн (49,23 млн грн).

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходили с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде принимали участие около 11 тыс. спортсменов из более 200 стран.

Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпиады 2020, самое низкое в истории. В то же время Украина вошла в топ-20 по общему количеству наград Олимпиады 2020 – страна на 16-й строчке рейтинга.

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