Фонд госимущества сдаст в аренду замок XVI века

Отмечается, что этот замок – памятник архитектуры национального значения. При этом на странице объекта на сайте ФГИ говорится, что статуса памятника культурного наследия он не имеет.

В комплекс входят исторические фортификационные укрепления. Ворота находятся на балансе Национального историко-архитектурного заповедника “Каменец”.

Стартовая арендная плата указана в размере 16 558 грн. Срок аренды объекта – пять лет. Общая площадь объекта – 210,2 м². Он в хорошем техническом состоянии, отмечают в ФГИ.

“Аренда этого объекта имеет прекрасные перспективы развития собственного дела, поскольку имеет выгодную площадь, популярное среди туристов расположение, а также историческую, культурную и научную ценность”, – говорится в сообщении.

25 августа 2021 года состоится онлайн-аукцион по аренде.

Фото: spfu.gov.ua

В апреле 2021-го ФГИ выставлял на аукцион Резницкую башню в Каменце-Подольском, но торги не состоялись.

—