Россиянам пояснили, чего нельзя делать при зависании компьютера

Специалисты Роскачества в области цифровых технологий Сергей Кузьменко рассказал россиянам, чего не нужно делать, если ваш компьютер завис. Прежде всего, не нужно нервно нажимать на все кнопки подряд, говорит он. Однако многие именно так и делают, рискуя попасть в еще более сложную ситуацию.

Каждым нажатием кнопки или кликом мыши вы заставляете компьютер еще раз загружать программу, которая и так зависла. В результате никакого отклика не будет, а наоборот, компьютер, который мог выйти из тупиковой ситуации, еще больше там застревает.

Лучше сего наберитесь терпения и подождите. Если спустя некоторое время компьютер не выходит из зависания сам, его придется перезагрузить. Зависание, конечно же, может возникнуть из-за неисправности или вирусов. Однако во многих случаях речь идет всего лишь о том, что машине не хватает ресурса, чтобы справиться со всеми поставленными задачами.