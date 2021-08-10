 

Стало известно о подготовке к выпуску нового игрового смартфона ASUS

10.08.2021, 21:42, Новости дня
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Инсайдерские источники сообщают о том, что компания ASUS готовит к презентации новую модель игрового смартфона ROG Phone 5S. Особенностью данного гаджета станет большой объем оперативной памяти. Он достигнет 18 Гб, сообщают источники.

Столь значительный показатель обеспечен не случайно. Современные игры требуют все больше и больше ресурсов. А потому ASUS решила сыграть на опережение, обеспечив для себя как можно больше конкурентных преимуществ, говорят эксперты.

Также известно о том, что в основу конструкции гаджета будет положен процессор Snapdragon 888 Plus с 8 ядрами. Тактовая частота его работы составит 3 ГГц. Кроме того, смартфон получит видеоускоритель Adreno 660 и модем 5G, также выпущенный под торговой маркой Snapdragon и обеспечивающий скорость передачи данных до 7,5 Гбит в секунду.



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