Открыт предзаказ на смартфоны Huawei Nova 8

Как сообщили представители китайской компании Huawei, россияне уже могут оформлять предзаказы на новые смартфоны Nova 8. Выполнение заявок начнется с 19 августа. В дальнейшем же смартфоны можно будет приобрести в свободной продаже.

Напомним, что в данном гаджете использован экран с диагональю 6,57 дюйма. Качество изображение обеспечено на уровне Full HD+. При этом частота обновления кадров составляет 90 Гц.

Отметим, что российская версия смартфона будет отличаться от китайской. В первом случае аппарат получит чипсет попроще – Kirin 820E. В Китае тот же смартфон выходит с чипсетом Kirin 985. Также представители компании сообщили, что российский вариант смартфона получит 8 Гб оперативной и 128 Гб основной памяти.