 

“Фигура – огонь”, “Какой пресс!”, “Куколка”. 42-летняя Ани Лорак засветила идеальный пресс

10.08.2021, 20:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Сегодня мы стали на шаг ближе к релизу долгожданного альбома. Снимали cover story и получились просто любовь и огонь. Скоро все увидите сами…” – написала Лорак.

Пост 42-летняя певица проиллюстрировала собственной фотографией в порванных джинсах и черном топе.

“Какая красотка!” – оставила комментарий annadanilenko773.

“Фигура – огонь”, – написала _only_brows_.

“Какой пресс!” – отреагировал maxbern83.

“Куколка”, – оценила фото katyusha_06.05.

View this post on Instagram

A post shared by АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Контекст:

Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.

С 2014 года Лорак живет и работает в России.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.04 / Отозванный почти год назад посол Грузии вернулся в Украину

30.07 / Госдеп раскритиковал Польшу за отказ возвращать похищенное нацистами

24.02 / Канадский парламент признал геноцидом действия Пекина в отношении уйгуров

31.08 / Появились фото продвинутого Kia Sonet GT Line с парковки дилера

24.10 / В новом iPhone 12 Pro обнаружен серьезный недостаток

24.10 / Бизнесмена и муниципального депутата Александра Петрова застрелили в Ленобласти

20.03 / В Украине обновили карантинное зонирование. К “красным” регионам добавилась Одесская область

28.04 / В Кремле прокомментировали возможность проведения встречи Зеленского и Путина в Ватикане

13.03 / В Оренбурге началась реновация областной филармонии

26.06 / Госсекретарь США: мы считаем Россию серьезной угрозой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика