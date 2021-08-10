“Фигура – огонь”, “Какой пресс!”, “Куколка”. 42-летняя Ани Лорак засветила идеальный пресс

“Сегодня мы стали на шаг ближе к релизу долгожданного альбома. Снимали cover story и получились просто любовь и огонь. Скоро все увидите сами…” – написала Лорак.

Пост 42-летняя певица проиллюстрировала собственной фотографией в порванных джинсах и черном топе.

“Какая красотка!” – оставила комментарий annadanilenko773.

“Фигура – огонь”, – написала _only_brows_.

“Какой пресс!” – отреагировал maxbern83.

“Куколка”, – оценила фото katyusha_06.05.

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Контекст:

Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.

С 2014 года Лорак живет и работает в России.

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