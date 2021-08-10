Антикоррупционное бюро объявило конкурс по отбору “агентов НАБУ”

“Нас часто спрашивают о детективах под прикрытием – их еще часто называют “агентами НАБУ”. Но мы никогда не рассказываем о них. Поэтому единственный способ узнать, кто такой тайный “агент НАБУ” и чем он занимается – стать им”, – говорится в сообщении.

В бюро подчеркнули, что такая возможность возникает не часто, и сейчас именно такой случай.

“Конкурс на детектива НАБУ под прикрытием открыт”, – заявили в бюро.

Подробности о вакансии были опубликованы на сайте НАБУ 4 августа. Детективам, выигравшим конкурс, предстоит “выполнение специальных заданий путем проникновения в состав организованных преступных группировок”, а также оперативно-розыскная деятельность.

Кандидатам необходимо иметь высшее образование и не менее семи лет трудового стажа, а также пройти тестирование на знание законодательства, тестирование общих способностей и психологическое тестирование.

Документы на участие в конкурсе соискатели должны лично, отправленные по почте в бюро не примут.

Контекст:

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

За время работы НАБУ к уголовной ответственности были привлечены шесть министров и их заместителей, 11 руководителей центральных органов исполнительной власти и более 65 судей, сообщил Сытник в июне 2021 года.

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