В Гвинее выявили первый случай заболевания геморрагической лихорадкой Марбург

“Потенциал распространения марбургского вируса означает, что нам необходимо остановить его. Мы работаем органами здравоохранения [Гвинеи], чтобы принять быстрые ответные меры”, – заявил Моэти.

Заболевание геморрагической лихорадкой выявили в южном городе Гекеду. Впоследствии больной умер, уточнили в ВОЗ.

В районе, где выявили болезнь Марбурга, в этом году произошла вспышка лихорадки Эбола, сообщили в организации.

Контекст:

Случаи заболевания лихорадкой Марбурга, по данным ВОЗ, фиксировали в Анголе, Демократической Республике Конго, Кении, Уганде и Южно-Африканской Республике. Средний уровень летальности от болезни составляет 50%. Препаратов для лечения геморрагической лихорадки пока не существует. Вирус передается людям от летучих мышей.

Лихорадка Марбург вызывает обильное кровотечение, которое невозможно остановить. У больного поражается центральная нервная система, возникает спутанность сознания. Первые случаи заболевания лихорадкой были зафиксированы в 1967 году в немецких городах Марбург и Франкфурт-на-Майне.

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