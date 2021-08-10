В Великобритании привили от COVID-19 три четверти взрослого населения

Всего в Соединенном Королевстве ввели более 86,6 млн доз препаратов от COVID-19, более 47 млн человек (89%) получили первый укол.

Премьер-министр страны Борис Джонсон призвал британцев, кто еще не вакцинирован, как можно скорее записаться на прививку – чтобы защитить себя и близких и “позволить всем безопасно пользоваться нашими свободами”, сообщает BBC.

В частности, к концу сентября жителям Великобритании потребуется полная вакцинация от COVID-19, чтобы посещать ночные клубы и другие мероприятия с большим скоплением людей.

Как заявили в правительстве, две дозы вакцин от Pfizer/BioNTech или AstraZeneca обеспечили более 90% защиты от госпитализации из-за штамма коронавируса “Дельта”, который доминирует в Соединенном Королевстве.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 9 августа, в мире подтвердили более 202,6 млн случаев COVID-19, 6,07 млн – в Великобритании.

Согласно информации правительства, в Великобритании вакцинируют население препаратами против коронавируса от Pfizer/BioNTech (с 8 декабря 2020 года), Oxford/AstraZeneca (с 4 января 2021 года) и Moderna (с 7 апреля).

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