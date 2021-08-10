На Украине начали проверку обвинений звезды фильма «В бой идут одни старики» в домогательствах

Министерство культуры и информационной политики Украины инициировало служебное расследование после сообщений в СМИ о том, что студентки Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого обвинили звезду фильма «В бой идут одни старики» Владимира Талашко в домогательствах.

«Министерство культуры и информационной политики глубоко встревожено из-за обвинений одного из преподавателей в недопустимом поведении по отношению к бывшим студенткам. Мы немедленно инициируем служебное расследование. Призываем руководство университета способствовать оперативной и всесторонней проверке всех приведенных выпускницами фактов», – говорится в заявлении минкульта в Facebook.

При этом сам актер отрицает все обвинения. По его словам, ничего подобного не было, а «откуда растут ноги», Талашко не знает, передает «Телевизионная служба новостей».

В свою очередь в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения заявили, что официальные обращения и жалобы на домогательства к студенткам к ним не поступали.

«Официальных обращений, запросов, жалоб, сообщений в университет не поступало. В своей деятельности университет руководствуется действующим законодательством Украины», – приводит РИА «Новости» заявление вуза.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что бывшие студентки университета обвинили в сексуальных домогательствах преподавателя и актера Владимира Талашко, известного по фильмам «В бой идут одни старики» и «Капитан Немо».

В июне заподозренного в домогательствах к ученикам преподавателя физико-математической школы (СУНЦ) МГУ Сергея Сергеева уволили с должности «за совершение аморальных поступков».