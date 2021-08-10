 

Умер экс-нардеп Пидлисецкий

10.08.2021, 14:40, Новости дня
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“С грустью сообщаю, что в результате тяжелой болезни скончался Лев Подлесецкий, мой товарищ, коллега и собрат. Искренние соболезнования семье и близким”, – написал мэр. 

https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/399248674896575

Согласно информации на сайте Львовского городского совета, Пидлисецкий – львовский политик и предприниматель, много лет возглавлял крупные энергетические предприятия, входил в наблюдательный совет ЧАО “НЭК “Укрэнерго”.

На странице экс-нардепа сообщается, что проститься с ним можно 10 августа в 17.00 в Церкви святого Климентия Шептицкого, похоронное богослужение состоится там же в 11.00 11 августа. 

https://www.facebook.com/lev.pidlisetskyy/posts/10222865497198679

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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