Денисова: В ОРДЛО проводится системная политика милитаризации детей

“Оккупационные администрации перепрофилируют учебные заведения среднего образования в кадетские корпуса военного и “казацкого” типа, внедряя компонент, основанный на принципах пропаганды идеологии, направленной на формирование устойчивого негативного отношения к Украине, а также навязывания определенных принципов вероисповедания”, – говорится в сообщении.

По информации омбудсмена, на временно оккупированной территории Луганской области пока функционирует 33 кадетских класса, где “усиленно изучаются предметы военной подготовки и российского православия”, а ученики обязаны носить военно-кадетскую форму.

“Действия оккупационной администрации нарушают права детей, закрепленные в ст. 8 Конвенции ООН о правах ребенка, которая предусматривет сохранение своей индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи, и не допускает противозаконное вмешательство, а также в ст. 29 Конвенции, согласно которой образование ребенка должно быть направлено на подготовку к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, мира, терпимости”, – написала Денисова.

Она заявила, что обратилась к председателю Представительства детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине с просьбой способствовать соблюдению прав детей, проживающих на неподконтрольной украинской власти территории, и предотвращению вовлечения детей в вооруженный конфликт.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/368959691251976

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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