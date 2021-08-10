В Алжире вспыхнули лесные пожары, известно о нескольких погибших

В результате пожаров четыре человека погибли, еще трое получили ранения.

Телеканал Al Jazeera 10 августа сообщил о как минимум семерых погибших из-за распространения лесных пожаров в Алжире.

Власти страны сообщили, что в ряде регионов штата было зарегистрировано 30 пожаров из-за засухи. Ветер усложнил процесс тушения, написало APS.

С огнем борются силы гражданской защиты и работники лесного сектора Тизи-Узу. Им помогают военные и полиция.

Контекст:

Лесные пожары бушуют также в Турции и Греции. Власти Италии предупредили о риске возникновения пожаров на неделе из-за сильной жары.

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