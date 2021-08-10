В Алжире вспыхнули лесные пожары, известно о нескольких погибших
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В результате пожаров четыре человека погибли, еще трое получили ранения.
Телеканал Al Jazeera 10 августа сообщил о как минимум семерых погибших из-за распространения лесных пожаров в Алжире.
Власти страны сообщили, что в ряде регионов штата было зарегистрировано 30 пожаров из-за засухи. Ветер усложнил процесс тушения, написало APS.
С огнем борются силы гражданской защиты и работники лесного сектора Тизи-Узу. Им помогают военные и полиция.
Контекст:
Лесные пожары бушуют также в Турции и Греции. Власти Италии предупредили о риске возникновения пожаров на неделе из-за сильной жары.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет