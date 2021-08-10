 

В Алжире вспыхнули лесные пожары, известно о нескольких погибших

10.08.2021, 14:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В результате пожаров четыре человека погибли, еще трое получили ранения.

Телеканал Al Jazeera 10 августа сообщил о как минимум семерых погибших из-за распространения лесных пожаров в Алжире.

Власти страны сообщили, что в ряде регионов штата было зарегистрировано 30 пожаров из-за засухи. Ветер усложнил процесс тушения, написало APS. 

С огнем борются силы гражданской защиты и работники лесного сектора Тизи-Узу. Им помогают военные и полиция.

Контекст:

Лесные пожары бушуют также в Турции и Греции. Власти Италии предупредили о риске возникновения пожаров на неделе из-за сильной жары.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.01 / В Киеве состоялось факельное шествие националистов

31.07 / В США извинились за выставку африканца в обезьяннике

09.05 / Американцы не смогли ответить на простые вопросы о Второй мировой войне

16.11 / УП – Грузия объявила сыр сулугуни своим культурным наследием

10.07 / «Я непреклонен в защите прошлого» — Дональд Трамп рассказал об отношении к протестам и сносу памятников

02.03 / Мужчина пытался провести из Москвы на Мальдивы 1,5 кг наркотиков

19.07 / Россия является источником смуты во всем мире – глава Пентагона

31.05 / “Я для всех разлучница”. Солистка Little Big рассказала, когда начался ее роман с фронтменом группы Прусикиным

26.10 / Степанакерт обвинил Баку в ракетном ударе по одному из сел в Карабахе

04.02 / Бутусов: После удара по ОПЖЗ и информационным проектам РФ в Украине Зеленский отрезал себе пути отступления – бить так бить

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика