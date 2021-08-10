 

Шойгу анонсировал показ военной деятельности РФ в Арктике на «Армии-2021»

10.08.2021, 13:20, Новости дня
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Экспозиция, посвященная военной деятельности РФ в Арктике, будет впервые представлена на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» в Кубинке в августе, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

«Большинство современных образцов будет представлено в августе на Международном военно-техническом форуме «Армия», в рамках которого впервые будет представлена экспозиция «Арктика», – передает ТАСС слова Шойгу в ходе единого дня приемки военной продукции в Минобороны.

По словам министра, на выставке гости и участники форума смогут убедиться в высоких боевых возможностях российского оружия.

Одновременно с этим мероприятием пройдет открытие Армейских международных игр, добавил министр. «290 команд из 44 стран примут участие. Из них 254 команды – это команды иностранные», – отметил он.

Ранее вертолет Ка-52М «Аллигатор» решили впервые представить на «Армии-2021».



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