 

В России против двух соратников Навального открыли дело за “сбор средств для экстремистской организации”

10.08.2021, 12:52, Новости дня
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Их подозревают в сборе средств и оказании финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 Уголовного кодекса России).

В ведомстве напомнили, что организации Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан признаны экстремистскими и ликвидированы, а также запрещена деятельность общественного движения “Штабы Навального”.

Однако 5 августа на различных ресурсах в сети был размещен видеоролик с участием Жданова, занимавшего должность директора ФБК, и Волкова, руководившего движением штабы Навального. В ролике они призывали финансово поддержать команду Навального.

ВИДЕОВидео: Алексей Навальный / YouTube
Контекст:

Фонд борьбы с коррупцией – некоммерческий фонд, созданный Навальным, основной деятельностью которого являлись расследования, раскрытия коррупционных схем и пресечения коррупции в высших органах российской власти. По решению минюста России, в октябре 2019 года ФБК был признан в России НКО – иностранным агентом. 

В июле 2020 года Навальный объявил о закрытии ФБК и создании нового юридического лица – Фонда защиты прав граждан. Он попал в реестр НКО-иноагентов в декабре 2020-го.

Прокуратура Москвы 16 апреля этого года потребовала признать фонды и штабы Навального экстремистскими организациями. По версии ведомства, соратники Навального хотят “создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария “цветной революции”.

В начале июня президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает участвовать в выборах людям, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации. В РФ его назвали “законом против ФБК”. 

9 июня Мосгорсуд признал основанные Навальным организации экстремистскими. Теперь деятельность фондов официально запрещена, а их члены и даже просто сторонники, согласно новому закону, не смогут избираться в законодательные органы всех уровней на протяжении нескольких лет. 

Навальный заявил, что решение Мосгорсуда не заставит его и его сторонников отступить от своих целей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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