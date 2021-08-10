 

В Белой Церкви семеро человек отравились в кафе

10.08.2021, 12:52, Новости дня
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В ходе расследования в заведении обнаружили ряд нарушений.

“Были не обеспечены надлежащие санитарно-гигиенические условия для хранения пищевых продуктов и изготовления блюд, а также обнаружена продукция с истекшим сроком реализации. Персонал допускали к работе без прохождения медицинского осмотра и обследования”, – говорится в сообщении.

Деятельность кафе временно приостановили до устранения выявленных нарушений. От работы отстранили пятерых сотрудников, которые работали без прохождения медосмотра.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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