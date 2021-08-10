 

Фигурантка дела Эпштейна подала иск против сына королевы Елизаветы за сексуальное насилие

10.08.2021, 11:58, Новости дня
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Джуффре ранее уже заявляла, что в 17-летнем возрасте у нее был секс с принцем Эндрю на одной из вечеринок Эпштейна. В иске она утверждает, что Эндрю принуждал ее к сексу трижды в период с 1992-го по 2002 год.

Сам принц все обвинения отрицал.

Когда юристы Джуффре обратились к принцу с предложением урегулировать все претензии во внесудебном порядке, тот никак не отреагировал, сообщил адвокат американки Дэвид Бойс.

Контекст:

Принц Эндрю, герцог Йоркский – британский принц, вице-адмирал. Он является младшим ребенком действующей королевы Великобритании Елизаветы II.

В 2010 году принца Эндрю сфотографировали с Эпштейном в Центральном парке Нью-Йорка. На тот момент Эпштейн уже был осужден по делу о вовлечении несовершеннолетних в проституцию.

Кроме того, по данным СМИ, британский принц посещал дом финансиста в Манхэттене.

В 2015 году имя принца Эндрю фигурировало в судебных документах в рамках гражданского дела США против Эпштейна.

Джуффре говорила, что трижды встречалась с принцем до своего совершеннолетия. В интервью BBC принц заявил, что не помнит, что когда-нибудь встречался с ней.

10 августа 2019 года стало известно, что Эпштейн покончил жизнь самоубийством в тюрьме в Нижнем Манхэттене.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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