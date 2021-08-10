Die Welt – пожары в Греции дают Германии знак о необходимости вложиться в защиту от катаклизмов

Многие страны ЕС предоставили Греции помощь против массовых пожаров, пишет Die Welt: Германия среагировала позднее и только сейчас отправила своих пожарных. При этом дополнительно помочь ФРГ не в состоянии, поскольку своих пожарных самолётов у Берлина нет. Издание отмечает, что массовые греческие пожары должны стать для Германии сигналом к переменам: необходимо больше тратить на защиту от природных катаклизмов, поскольку их вероятность с каждым годом всё увеличивается.



Reuters

В Греции сейчас повсюду разыгрываются драматичные сцены, пишет Die Welt: массовые лесные пожары шокировали всю страну. Однако чувство взаимовыручки и солидарности между людьми осталось несломленным. И оно крайне необходимо, поскольку масштаб возгораний таков, что пожарные не могут успеть везде. Особенно тяжёлой оказалась ситуация на острове Эвбея.

Как отмечает издание, поначалу спасательные работы концентрировались в районе Афин. Из-за нехватки оборудования и ресурсов Греция была вынуждена попросить помощи у других государств: многие страны предоставили своих пожарных и пожарные самолёты.

Германия отреагировала чуть позже остальных и послала своих пожарных только сейчас, пишет Die Welt: они прибудут в Грецию в четверг. При этом в распоряжении ФРГ нет ни одного пожарного самолёта, отмечает издание. В крайнем случае, немецкие пожарные смогут рассчитывать только на военные и полицейские вертолёты. И всё это несмотря на то, что в последующие годы риск лесных пожаров в Германии должен только возрасти, подчёркивает издание.

Этот факт не должен быть единственной причиной, по которой Берлин должен начать инвестировать дополнительные средства в борьбу с природными катаклизмами, пишет Die Welt. Будучи самой крупной экономикой ЕС, Германия должна быть способна прийти на помощь своим европейским партнёрам.

Издание отмечает, что на экстренный случай у ЕС заготовлен целый флот из 11 пожарных самолётов и шести вертолётов от шести стран. Германии в списке этих стран нет: по мнению издания, если правительство ФРГ всерьёз воспринимает ситуацию, эта картина должна измениться.