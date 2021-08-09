Стало известно о планах владельца TikTok провести IPO

Собственник TikTok китайская компания Bytedance решила провести IPO (первую публичную продажу акций акционерного общества) на бирже в Гонконге, пишут СМИ со ссылкой на источники.

Акции планируется разместить в IV квартале 2021 или в I квартале 2022 года на Гонконгской фондовой бирже, передают «Ведомости» со ссылкой на Financial Times.

«Мы ожидаем окончательных указаний от Bytedance в сентябре. Они сейчас подают все необходимые документы китайским властям и проходят процесс проверки перед листингом», – сообщил источник издания.

Компания в последнее время занималась устранением претензий китайских регуляторов по вопросам хранения и защиты данных пользователей. В Bytedance отказались от комментариев по теме.

Китайские власти ранее предупреждали компанию о рисках, связанных с безопасностью данных, из-за них владелец сервиса отказывался от IPO.