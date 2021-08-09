Жертвами столкновения «КамАЗа» и Kia Rio в Новой Москве стали четыре человека

В результате столкновения «КамАЗа» и Kia Rio в ТиНАО погибли четыре человека, сообщил представитель экстренных служб Москвы.

«Поселение Вороново. ДТП грузового и легкового авто. Погибло четыре человека в легковой», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

В ГИБДД подтвердили гибель четырех человек в Новой Москве. ДТП произошло на 58 км Калужского шоссе в сторону Москвы. По предварительной информации, водитель легковой машины выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Водитель и все пассажиры Kia погибли.