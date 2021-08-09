 

Захарова назвала героями российских медалистов на Олимпиаде

09.08.2021, 2:12, Новости дня
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Российские спортсмены, которые смогли завоевать медали на Олимпиаде в Токио – герои, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В каких условиях они сражались, и сражались не только они», – сказала Захарова, отметив, что «сражались» и родители олимпийцев, тренеры, «их сборная, их команда», то есть «все те, кто обеспечивал их победу». «А как болела страна, как мы переживали, как мы делали все, чтобы они почувствовали нашу поддержку и любовь там, в далеком Токио», – приводит слова официального представителя МИДа ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».

Напомним, российская сборная из-за санкций выступала под флагом Олимпийского комитета России. Российская команда заняла пятое место в медальном зачете и стала третьей по общему количеству медалей. При этом Игры в Токио омрачил громкий судейский скандал, который президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер нашей сборной Ирина Винер-Усманова назвала «крахом и позором».



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