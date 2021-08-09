 

Морская пехота ВСУ получила 12 бронеавтомобилей “Козак-2”

09.08.2021, 1:54, Новости дня
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“От нашей бригады привлекают 12 специализированных бронированных авто “Козак-2″, которые поступили нам на вооружение перед подготовкой к параду, а также 40 человек (экипажи и техобслуживание), участвующих в прохождении торжественным маршем”, – рассказали в подразделении.

Фото: armyinform.com.ua

Репетиции парада в бригаде начали еще 25 июня – одними из первых, тренируются ежедневно. До 7 августа тренировки проходили в аэропорту “Певцы” под Черниговом. Далее колонна переместится в Киев, где продолжит оттачивать действия уже во время генеральных репетиций на взлетной полосе ГП “Антонов” и непосредственно на Крещатике, где пройдет парад.

Контекст:

Испытания бронеавтомобиля “Козак-2” завершились в марте прошлого года. Председатель правления Лиги оборонных предприятий Украины, основатель ЧАО “НПО “Практика” – предприятия, на котором создали бронемашину, – Олег Высоцкий говорил, что машину проверили по более чем 50 методикам.

“Во всем мире найдется не более 10 производителей, выпускающих машины такого класса – в США, Швейцарии, Франции. Кстати, на постсоветском пространстве машину такого уровня никто самостоятельно не создал”, – утверждал он. 

В то же время главный редактор издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов заявлял, что бронеавтомобили массой в 15 тонн не подходят для эксплуатации в вязком черноземе Донбасса, а цены на них в гособоронзаказе 2020 года закладывали примерно на 2 млн выше, чем при закупках 2018-го. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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