 

BFM TV – протестующих всё больше — во Франции в четвёртый раз прошли марши против санитарных пропусков

08.08.2021, 14:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Во Франции четвёртую субботу подряд прошли акции протеста против вакцинации и введённых правительством санитарных пропусков, передаёт BFM TV. На улицы более чем 150 городов по всей стране вышло свыше 237 тысяч человек — больше, чем на прошлой неделе.

Они выходят на улицы четвёртую субботу подряд, и их всё больше. В Париже прошло четыре различных шествия. Среди демонстрантов — противники санитарных пропусков и обязательной вакцинации.

ЖЕРОМ, глава компании: Я отец семейства, и я хочу сохранить право защитить своего ребёнка от этой вакцины. Он не входит в возрастную группу, для которой представляет опасность этот тип вируса.

КРИСТИНА, участница демонстрации: Сегодня я хотела бы продемонстрировать свободное и осознанное согласие в кодексе об охране здоровья. А «свободное согласие» подразумевает, что человека не подвергают шантажу конечно, никакого шантажа на работе, а также по предоставлению доступа в определённые места.

В столице демонстрация носила политический характер: в ней участвовали «жёлтые жилеты», развевались французские флаги и даже появлялись некоторые символы леворадикалов.

Чуть дальше Флориан Филлипо собрал более 10 тысяч человек. Перед своими сторонниками он потребовал отмены санитарных пропусков.

ФЛОРИАН ФИЛИППО, кандидат ассоциации «Патриоты» на президентских выборах: Снова собралась большая толпа. Это потому, что мы знаем: в конце концов народ Франции не позволит себя одурачить, народ Франции не подчинится тирану!

Самые масштабные протесты прошли в городах на юге страны. Несколько десятков тысяч человек вышли на улицы Тулона или, как здесь, Ниццы. Демонстрации в целом проходили спокойно, кроме нескольких столкновений в Лионе, напряжённости со стражами правопорядка и применения слезоточивого газа. В крупнейших городах страны число протестующих увеличилось по сравнению с прошлой неделей. 

Дата выхода в эфир 07 августа 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.05 / Мясников заявил о начале третьей волны коронавируса в России

09.05 / В Минэнерго допустили запрет на экспорт бензина

04.06 / Орбан готов встретиться с Зеленским, дело за Украиной – представитель правительства Венгрии

24.06 / Госдепартамент США призвал Беларусь уважать гражданские права

15.03 / Число жертв пандемии в Нью-Йорке превысило потери города в двух войнах

08.04 / Донецк обвинил Киев в отказе от компромисса по Донбассу

13.02 / Адвокат: Поведение Навального на процессе об оскорблении ветерана отразится на решении суда

22.12 / Россияне назвали главную победу 2020 года

02.11 / После пожара сразу в двух церквях в Канаде заподозрили поджог

20.12 / В США погиб сын миллиардера Рэя Далио

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика