Минцифры предложило собирать биометрию у водителей такси
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Министерство цифрового развития РФ предложило ввести сбор и обработку биометрических данных для идентификации водителей такси и каршеринга, проект постановления правительства был опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
«Случаями осуществления сбора и обработки используемых для… идентификации и аутентификации биометрических персональных данных… являются идентификация водителей легкового такси, идентификация водителей транспортных средств, предоставленных в краткосрочную (до 24 часов) аренду на основе поминутной тарификации физическим лицам для целей, не связанных с осуществлением такими физическими лицами предпринимательской деятельности (каршеринг)», – сообщается в документе на портале проектов нормативно-правовых актов.
Кроме того, Минцифры предложило собирать биометрию для прохода на территорию организаций финансового рынка и участия в собрании гражданско-правового сообщества.
Если проект будет одобрен, нововведение вступит в силу с 1 января.
Ранее глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что обсуждает с аэропортами регистрацию пассажиров на рейсы без паспорта, через единую биометрическую систему.
Единая биометрическая система – цифровая платформа, один из ключевых элементов механизма идентификации человека по его биометрическим характеристикам. Система призвана повысить доступность услуг, которые требуют юридически значимого подтверждения личности, обеспечивая соблюдение высочайших требований безопасности.
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