В Крыму оккупанты ворвались в храм ПЦУ во время богослужения

Сделано это было следователями “Центра противодействия экстремизму” Симферополя по решению “министерства юстиции Республики Крым”.

Настоятеля монастыря архимандрита Дамиана заставили прекратить утреннее богослужение. Свои действия силовик объяснили тем, что настоятель храма осуществляет якобы незаконные действия, совершая молитву в помещении не в соответствии с российским законодательством.

“Службу запретили проводить, всех заставили выйти во двор монастыря и начали составлять протоколы”, – сообщил архиепископ Симферопольский и Крымский Климент.

Мужской монастырь Святого Димитрия Солунского является одним из семи приходов ПЦУ в Крыму, в котором продолжают осуществляют молебны.

Постоянный представитель президента в АРК Антон Кориневич прокомментировал в Facebook действия оккупантов.

“Нарушения прав верующих, свободы совести и виросповедания являются системными нарушениями прав и свобод человека со стороны оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории Крыма и города Севастополя”, – заявил он.

https://www.facebook.com/anton.korynevych.75/posts/882555965802220

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В марте 2019 года “министерство имущественных и земельных отношений Крыма” подало иск с требованием досрочного расторжения договора аренды здания, где находится единственный в Симферополе храм ПЦУ – собор Владимира и Ольги. 28 июня 2019-го “арбитражный суд” оккупированного полуострова удовлетворил иск властей.

В июле архиепископ ПЦУ Климент рассказывал, что имущество храма “разграблено и разломано”. Епархия просила апелляционный “суд” отменить решение первой инстанции.

29 августа 2019 года подконтрольный России 21-й арбитражный апелляционный суд в оккупированном Севастополе оставил в силе решение о расторжении договора аренды помещений кафедрального собора ПЦУ в Крыму. 4 августа 2020 года Верховный суд РФ отказался отменять это решение.

5 августа 2020 года представительство президента Украины в Крыму заявило, что Россия вытесняет украинскую церковь с оккупированного полуострова.

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