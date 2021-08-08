Просроченные продукты найдены в вагоне-ресторане поезда, где отравились дети

Правоохранители обнаружили продукты с истекшим сроком годности в вагоне-ресторане поезда Мурманск – Адлер, в котором ужинали дети, попавшие в медучреждения Краснодарского края с отравлением, сообщил источник в правоохранительных органах.

«При осмотре вагона-ресторана были обнаружены продукты с истекшим сроком годности, без маркировки. Также были обнаружены гнилые овощи и хлеб с плесенью», – рассказал он ТАСС.

Напомним, причиной отравления детей, госпитализированных с поезда Мурманск – Адлер в Краснодарском крае, стал норовирус второго типа.

Ранее в субботу с поезда №225 (Мурманск – Адлер) в Белореченске и Апшеронске на Кубани госпитализировали 20 детей с признаками кишечной инфекции. Позже число пострадавших выросло до 87 человек. По факту отравления детей возбудили уголовное дело. Работника вагона-ресторана, где перед отравлением питались дети, отстранили от работы.

Норовирусы вместе с ротавирусами являются основной причиной развития кишечных инфекций у детей. Норовирусы очень заразны, поэтому попадание этого вируса в детский коллектив очень часто ведет к быстрому распространению кишечной инфекции среди детей.

Первые симптомы заболевания появляются через 24-48 часов после заражения. Это может быть однократная, но чаще многократная рвота, понос, сильная тошнота, повышение температуры. Норовирус чаще всего вызывает диарею и сильную рвоту, но иногда может быть и только рвота. Нарушения со стороны пищеварительной системы могут сопровождаться мышечными, головными болями и слабостью. Обычно симптомы норовирусной инфекции проходят сами через 12-72 часа. После болезни организм вырабатывает иммунитет к вирусу, но на очень короткий период, около восьми недель. После этого срока человек может снова заразиться норовирусом и заболеть.