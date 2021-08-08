 

Пропагандистка Симоньян после победы израильтянки на Олимпиаде 2020 призвала “плюнуть вслед этим тварям”

08.08.2021, 10:36, Новости дня
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Ашрам 7 августа обошла россиянку Дину Аверину, которая уступила сопернице на 0,15 балла.

“Есть там кто-нибудь из наших в Токио хоть плюнуть вслед этим тварям? А у израильтянки есть один шанс остаться человеком – вернуть медаль”, – заявила пропагандистка.

Она написала, что занималась в детстве гимнастикой и знает, что это спорт, в котором постоянно испытывают физическую боль и голод.

“Ежедневный бесконечный голод и ежедневная бесконечная боль. Желаю судьям, позорно лишившим золота ради политики, ради того, чтобы мы не вышли на третье место по золотым, прожить остатки своих жизней в таком же голоде и боли, как прожила всю свою жизнь засуженная ими Дина”, – отметила Симоньян.

Контекст:

РФ осталась без золота Олимпиады в художественной гимнастике впервые с 1996 года. Российский сайт Sports.ru отметил, что победу Ашрам принесло то, что во всех четырех видах ее программы были сложнее, чем у Авериной.

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они начались 23 июля и продолжатся до 8 августа. В Олимпиаде принимает участие около 11 тыс. спортсменов.

Россияне на Олимпийских играх из-за допингового скандала выступают без российского флага и государственного гимна.

Команда Олимпийского комитета России в медальном зачете Олимпиады занимает пятое место, об этом свидетельствуют данные сайта Игр. У россиян 20 золотых медалей, 27 серебряных и 23 бронзовые.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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