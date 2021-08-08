 

В ЛНР сообщили, что ВСУ заставляют гражданских копать им окопы

08.08.2021, 1:12, Новости дня
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Руководитель одного из подразделений ВСУ заставляет гражданских, задержанных за незначительные нарушения, рыть окопы, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«По причине нехватки личного состава комбригом (полковником Анатолием) Мишанчуком по договоренности с руководством полиции Новоайдарского района для рытья окопов привлекаются гражданские лица, ранее задержанные сотрудниками полиции за незначительные нарушения», – цитирует Филипоненко «Луганский информационный центр».

Он пояснил, что военнослужащие 34-ого батальона 57-й бригады ВСУ занимаются инженерными работами по оборудованию новых позиций на передовой у поселка городского типа Трехизбенка.

Ранее в субботу Филипоненко заявил, что ВСУ устанавливают камеры видеонаблюдения для отслеживания передвижения наблюдателей ОБСЕ с целью подготовки провокаций.



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